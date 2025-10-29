«Городские экспедиции» в Воронеже: ДСК представил новый стандарт городской среды

Участники программы ДОМ.РФ познакомились с проектами, в которых застройщик не только вводит квадратные метры жилья, а создает комфортную городскую среду для полноценной жизни.

Фото: АО «СЗ «ДСК»

С 27 по 29 октября в Воронеже проходит программа «Городские экспедиции» от ДОМ.РФ — формат, в рамках которого региональные управленческие команды знакомятся с реальными примерами реализации мастер-планов.

Своим опытом поделился Домостроительный комбинат — один из крупнейших застройщиков региона. Гости посетили жилой комплекс «Яблоневые сады», в котором ДСК реализует концепцию «города-парка», школу, построенную в рамках этого проекта, а также арендный дом в ЖК «Современник».

«Яблоневые сады»: город-парк с развитой инфраструктурой

В ЖК «Яблоневые сады» гостей встретил генеральный директор ДСК Андрей Соболев, который рассказал о масштабах и особенностях проекта.

Комплекс реализуется на территории 52 гектаров. Общая площадь застройки — 732 тысячи квадратных метров. Уже построено более 200 тысяч квадратных метров жилья, школа и детский сад, создана инженерная инфраструктура и улично-дорожная сеть.

Гости прошли по благоустроенному «двору без машин» и осмотрели четырехкомнатную квартиру с чистовой отделкой.

Фото: АО «СЗ «ДСК»

Андрей Соболев подчеркнул, что инфраструктура — ключевая часть проекта. Уже построены три котельные, проложены инженерные сети — водоснабжение, канализация, электроснабжение. Дворы оборудованы системой автополива, в каждом предусмотрены зоны для отдыха, спорта и детских игр.

Особое внимание в ходе экскурсии уделили развитию социальной инфраструктуры. В «Яблоневых садах» уже работает встроенный детский сад на 125 мест, созданный по модели муниципально-частного партнерства. В ближайшее время будет сдан еще один — на 200 мест, он станет муниципальным. В планах также строительство двух отдельных детских садов по 300 мест каждый.

Следующим пунктом маршрута стала школа, построенная ДСК в ЖК «Яблоневые сады» — корпус «Наука» образовательного центра «Траектория». Участники осмотрели учебные помещения, лаборатории, актовый зал, а также посетили музей ДСК «Дом, в котором мы живем», открытый внутри школы. Экспозиция посвящена истории предприятия и строительной отрасли региона.

Арендный дом в ЖК «Современник»

В жилом комплексе «Современник», построенном на площадке бывшего завода Сельмаш, мощности которого были вынесены за черту города, участников образовательной экспедиции особенно заинтересовал проект арендного. Он реализован ДОМ РФ совместно с ДСК. Воронежский арендный дом стал первым региональным проектом, построенным за пределами Москвы!

Фото: АО «СЗ «ДСК»

Объект был введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года, а уже в феврале 2021 года стартовало заселение жильцов-арендаторов.

— Проект полностью соответствует стандартам и принципам арендного жилья, разработанным ДОМ.РФ, — рассказал заместитель гендиректора ДСК по развитию Сергей Крючков. — Выдержать такие высокие требования было задачей непростой, но ДСК готов к любым вызовам. Сотрудничество с ДОМ.РФ дало нам положительный опыт по созданию комфортной среды для проживания, который мы успешно внедрили при реализации будущих проектов.

