Кино раскрутило прецедент

Бывший офис Sony Pictures в России отсудил у «Синема Парка» почти 500 млн руб. долга. Данные об этом появились в картотеке Арбитражного суда Москвы. Претензии компании были связаны с долгами за показ фильмов киностудии по договорам, которые были заключены еще до ее до ухода из России в 2022 году. И в основном речь шла о ленте «Анчартед: На картах не значится». Фильм собрал в российском прокате около 1,5 млрд руб. Может ли это стать прецедентом? И окажется ли под угрозой так называемое предсеансовое обслуживание?

Главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев пока рисков не видит: «Это коснулось не только объединенной киносети "Формула кино" и "Синема Парка". Также подобные претензии были сформулированы в отношение сетей "Киномакс" и "Кино 5, но они урегулировали эти все вопросы в досудебном порядке. Объединенная сеть решила стать в строгую позу и пойти через суд, учитывая, что у них есть вторичные иски в отношении Sony Pictures, а точнее, Sony Pictures Releasing и Walt Disney, которые ушли, и сеть кинотеатров ссылается на упущенную выгоду из-за того, что договоры были расторгнуты в одностороннем порядке.

Это, по сути, единичная история. Например, "Анчартед" в связи с уходом зарубежных компаний продержался уверенно в российских кинотеатрах, наверное, полгода точно, то есть его сборы достигали 1 млн руб. Но вот дочерняя компания Sony Pictures попыталась взыскать эти средства в пользу себя, предположу, чтобы погасить какие-то доги».

Почему Sony Pictures озаботилась правами на показ только сейчас? Член Гильдии режиссеров США и Европейской гильдии независимых продюсеров Игорь Лопатенок в беседе с “Ъ FM” заявил, что западные студии возмутил рост кинопиратства в России: «Насколько это важно для Sony? Абсолютно неважно. Для них Россия — это очень маленький рынок. По прибыли, которую Sony получала от своих картин, Россия находится на седьмом или восьмом месте. Судиться они будут, и не только, наверное, Sony. Но потому, что прокатчики начали использовать какую-то темную схему».

У официальных прокатчиков остались способы легально получать западные фильмы, хотя и не самые популярные, говорит гендиректор компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко: «Наша и другие компании работают сейчас c кинотеатрами так же, как работали всегда, — путем официальной поставки контента на оговоренных условиях выделения процентной ставки с проката. Это кино, исключающее американское студийное кино, и картины, созданные платформами типа Netflix, непрокатные. Дистрибуторы регулярно ездят на кинорынки. Иногда нашим коллегам из других компаний удается достигнуть договоренностей. Когда в России Голливуд еще показывался легально, в сети происходило все то же самое, в плане сетевого пиратства изменения никакого не произошло».

В октябре на большие экраны в формате предсеансового обслуживания вернулась франшиза «Сумерки». А в декабре кинотеатры планируют повторить фильмы из вселенной по Гарри Поттеру.

Екатерина Вихарева, Леонид Пастернак