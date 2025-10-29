В Саратове СКР заподозрил полицейского в незаконной помощи сдающим на права

В Саратовской области возбуждено уголовное дело против сотрудника ГИБДД за превышение должностных полномочий (п. п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, сотрудник ГИБДД организовал незаконную сдачу экзаменов для будущих водителей, помогая им пройти теоретические и практические тесты без законных оснований. Эти действия нарушили права и интересы граждан.

Дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Саратовской области. Подозреваемый задержан и с ним ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.

«При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности»,— уточнили в МВД.

Никита Маркелов