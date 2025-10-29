Мэрия Саратова хочет снести витрину на памятнике по проспекту Столыпина, 26

Власти Саратова намерены снести витрину на доме-памятнике по проспекту Столыпина, 26. Комитет по архитектуре выявил незаконные изменения фасада и несогласованные вывески, что нарушает правила благоустройства и портит внешний вид объекта культурного наследия.

Собственнику уже выдавали предписание устранить нарушения, но оно осталось без внимания. В связи с этим чиновники обратились во Фрунзенский районный суд. Среди требований — демонтаж витрины, которая также служит тамбуром магазина.

Никита Маркелов