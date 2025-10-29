Смерть мужчины в квартире серийного убийцы носит некриминальный характер

СУ СКР по Пермскому краю сообщило о ходе проверки по факту обнаружения тела мужчины в одной из квартир на улице Маршала Рыбалко в Кировском районе. Как сообщает управление, гражданин 1955 года рождения скончался в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости. «В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца»,— говорится в релизе СУ.

Напомним, ранее появилась информация, что в квартире, где был обнаружен труп, проживает Михаил Малышев. В 2000 году он был осужден за совершение двух убийств к 25 годам лишения свободы. Было установлено, что злоумышленник расчленил тела жертв и часть из них употребил в пищу.

—