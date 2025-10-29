Выдача кредитов в Нижегородской области сократилась на 43,7%

Объем потребительского кредитования в Нижегородской области в третьем квартале 2025 года сократился на 43,7% — до 16,9 млрд руб. в сравнении с июлем–сентябрем прошлого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в третьем квартале потребительское кредитование сократилось в 1,5 раза — до 900 млрд руб. Максимальный объем выдачи зафиксирован в Москве (119,2 млрд руб.), Московской области (75,9 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (42,4 млрд руб.). При этом выдача потребительских займов в Москве и Санкт-Петербурге сократилась на 14,2% и 24,3% соответственно.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ по охлаждению рынка по-прежнему влияет на объемы выдачи, и банки ориентируются на клиентов с хорошей кредитной историей, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Владимир Зубарев