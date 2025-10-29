В Ульяновской области в суд передано уголовное дело ревнивого убийцы

В Димитровградский городской суд (Ульяновская область) передано уголовное дело 45-летнего местного жителя Сергея Осипова, обвиняемого в убийстве сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Убийство произошло вечером 16 августа этого года в Димитровграде, в квартире дома №75 на ул. Вокзальной. После совместного распития алкоголя Сергей Осипов, заподозрив 50-летнюю сожительницу в измене, стал ее избивать, нанес ей «более 170 ударов руками по голове и телу, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия». С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый завернул тело женщины в одеяло и вынес к мусорным контейнерам во дворе соседнего дома.

В преступлении обвиняемый признался, заявив, что якобы видел человека, который выходил из их дома. Соседи же заявляли, что никакой измены не было, просто «каждый раз, когда Осипов напивался, у него начинались приступы ревности, и он избивал сожительницу». Ранее, в 2020 году, Сергей Осипов был приговорен Вологодским судом к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

В СУ СКР отмечают, что «подавляющее большинство бытовых убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения».

Андрей Васильев, Ульяновск