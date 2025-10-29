В Самаре передано в суд дело банды, избившей подростков

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на подростков в Самаре. Преступление инкриминируется шести местным жителям, четверо из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в хулиганстве с насилием группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Следствие установило, что в сентябре 2024 года обвиняемые на улице в Советском районе Самары избили трех 15-летних подростков. Они много раз ударили потерпевших по лицу и телу. Кроме того, чтобы устрашить жертв, обвиняемые стреляли в воздух из аэрозольного пистолета.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов