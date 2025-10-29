«Биннофарм Групп» выходит на рынок Индонезии

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» и индонезийская компания Pyridam Farma подписали соглашение о начале поставок инъекционных препаратов на основе коллагена на рынок Индонезии.

Решение о выходе на рынок Индонезии основано на анализе растущего рынка эстетической косметологии в регионе. Согласно отчету Grand View Research, объем рынка продуктов, содержащих коллаген, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2023 году составил 2,2 млрд долларов США, а его доля в глобальном рынке достигла 36,7%. Ожидается, что ежегодный рост рынка сохранится на уровне 11% до 2030 года, что делает его крайне привлекательным для запуска инновационных продуктов.

«Подписание данного соглашения о поставках — это первый шаг в развитии нашего присутствия в Индонезии, еще несколько проектов уже находятся в стадии реализации. Выход на этот рынок является логичным продолжением нашей активной международной экспансии. Стратегически мы рассматриваем страны Юго-Восточной Азии и стран Персидского залива как ключевой драйвер роста за пределами России», — отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

«Биннофарм Групп» является одной из лидеров поставок в страны ближнего зарубежья, а также активно осваивает новые рынки, включая Ближний Восток, Китай и Юго-Восточную Азию. В 2023 году компания успешно запустила деятельность в Китае, создав там локальную структуру для работы с партнерами, а в 2025 году открыла представительства во Вьетнаме.

