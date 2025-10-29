В Челябинске завели дело о хулиганстве после перестрелки с пострадавшим

Следственный орган УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после перестрелки в Металлургическом районе, в которой пострадал один из местных жителей. Устанавливаются участники инцидента, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

О происшествии в поселке Першино сообщили СМИ. По данным средств массовой информации и камеры домофона, 28 октября четверо молодых людей приехали на автомобиле и начали стрелять во дворе дома на улице Кавказская. В результате пострадал один горожанин, его доставили в больницу.

Сотрудники полиции детально осмотрели место ЧП и опросили потерпевшего. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, подозреваемых разыскивают. Руководство регионального полицейского главка контролирует развитие ситуации.

Виталина Ярховска