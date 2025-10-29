В Татарстане отремонтируют Мензелинский сельхозтехникум за 102,5 млн рублей
В Татарстане на капитальный ремонт здания Мензелинского сельскохозяйственного техникума выделят 102,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Работы включают установку и монтаж нового оборудования, строительно-монтажные работы, а также закупку мебели и инвентаря. В рамках проекта запланирована полная внутренняя отделка аудиторий, лабораторий, коридоров и санитарных помещений. Мебель и оборудование для техникума планируется приобрести у российских производителей.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».