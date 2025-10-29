На Ставрополье задержали подозреваемого в подготовке к диверсии

Федеральная служба безопасности России задержала в Ставропольском крае гражданина России 1980 года рождения, который планировал взорвать объект транспортной инфраструктуры на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЦОС ФСБ Фото: пресс-служба ЦОС ФСБ

Мужчина, житель Георгиевска, по собственной инициативе связался через Telegram с представителем украинской стороны, после чего зафиксировал фотографиями и видео инфраструктурный объект транспортной инфраструктуры региона с целью его взрыва. В октябре этого года он приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайник. Когда задержали его на пути к месту проверки, мужчина находился в автобусе, направляясь на объект.

В рамках уголовного дела мужчине инкриминируют приготовление к террористическому акту по статье, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Ведомство уточняет, что у задержанного изъяты компоненты для взрывного устройства и средства связи с куратором. Силовики выдвигают версию, что подозреваемый мог быть связан с планами организации терактов на железнодорожных объектах региона.

Станислав Маслаков