Утечка из цистерны товарного поезда произошла в Кезском районе Удмуртии

28 октября произошла утечка из цистерны грузового поезда на станции Кабалуд в Кезском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

В течение часа утечку устранили работники станции и специалисты ООО «Экоспас». Проводится сбор жидкости с использованием сорбента.

На месте задействовано 25 человек и 10 единиц техники РСЧС. В ГУ МЧС подчеркнули, что угрозы населению нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.