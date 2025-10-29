Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Утечка из цистерны товарного поезда произошла в Кезском районе Удмуртии

28 октября произошла утечка из цистерны грузового поезда на станции Кабалуд в Кезском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

В течение часа утечку устранили работники станции и специалисты ООО «Экоспас». Проводится сбор жидкости с использованием сорбента.

На месте задействовано 25 человек и 10 единиц техники РСЧС. В ГУ МЧС подчеркнули, что угрозы населению нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.