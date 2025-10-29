Житель Мурино инвестировал средства от продажи наркотиков в столичную аптеку

Сотрудники полиции накрыли канал по незаконной продаже сильнодействующих веществ, включая прегабалин и трамадол. Интернет-магазин создал 33-летний житель Мурино, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Злоумышленник через площадку в Сети продавал препараты с доставкой по почте. Выручку он вкладывал в аптечный пункт в Москве, через которую также вел незаконный сбыт веществ. Жителя Мурино задержали петербургские оперативники во взаимодействии с коллегами из главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Он стал фигурантом уголовного дела по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта). При расследовании установили поставщика препаратов, им оказался владелец аптеки из Ростова-на-Дону. Поскольку у него была лицензия на продажу таких медикаментов, бизнесмен закупал их у заводов-изготовителей. Задержанный был одним из его постоянных покупателей-оптовиков. Жителя Ростова-на-Дону также задержали и доставили в Петербург для проведения процессуальных действий.

Татьяна Титаева