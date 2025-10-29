Совет федерации одобрил корректировку параметров бюджета России на 2025 год

Совет Федерации одобрил изменения в бюджет на 2025 год. Доходы федерального бюджета сокращены на 1,944 трлн руб. и составят 36,562 трлн руб. Расходы останутся на уровне 42,298 трлн руб. Дефицит бюджета увеличится до 5,736 трлн руб., что эквивалентно росту с 1,7% до 2,6% ВВП. Для покрытия дефицита планируется использовать внутренние заимствования.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец года увеличатся на 879,8 млрд руб., достигнув 13,637 трлн руб., что составляет 6,3% ВВП. Использовать эти средства для финансирования дефицита бюджета в 2025 году не планируется. Объем государственного долга России на начало 2026 года увеличится на 2 трлн руб., достигнув 38,55 трлн руб., что составляет 17,7% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что пересмотр бюджета направлен на выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и достижение национальных целей, поставленных президентом.