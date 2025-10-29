Экс-сотруднику нижегородского ГУ МЧС дали условный срок за разглашение гостайны

Суд в Нижнем Новгороде признал бывшего начальника отдела по защите государственной тайны ГУ МЧС по Нижегородской области виновным в разглашении гостайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). Ему назначили полтора года лишения свободы условно, сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимый передал документы с ограниченным грифом лицу, не имеющему соответствующего допуска. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», сотрудника задержали в ноябре 2024 года.

Галина Шамберина