В Уфе арестовали «смотрящего» по Башкирии

Советский районный суд Уфы арестовал 49-летнего уроженца Чечни, проживавшего в Уфе, сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского управления ФСБ. Первый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии предъявил ему обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Имя арестованного ведомства не сообщают.

По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый получил статус «смотрящего» по Башкирии. «В его обязанности входило сплочение преступных элементов, разрешение конфликтов между ними, а также контроль за сбором денежных средств и использованием общей преступной кассы («общака»)»,— отметили в СКР.

Майя Иванова