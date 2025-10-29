Износ имущества коммерческих организаций Удмуртии достиг 61%

Общий износ зданий, сооружений, оборудования и транспорта (основных фондов) крупных и средних коммерческих организаций Удмуртии на конец 2024 года составил 61%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая стоимость основных фондов коммерческих организаций республики, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила свыше 1,16 трлн руб. Половина этой суммы пришлась на сооружения, треть – на оборудование, десятая часть — на здания. Транспортные средства и продукты интеллектуальной собственности составили долю в 4% и 1% соответственно.

Половина основных фондов приходится на промышленные предприятия, треть — на компании в сфере торговли, около 9% – на организации в сфере транспортировки и хранения.

Средний возраст всех основных фондов оценен в 17 лет, зданий – в 27 лет, сооружений – в 19 лет, машин и оборудования – в 11 лет, транспортных средств – в 8 лет. Наиболее «возрастным» имуществом располагают организации в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — в среднем около 22 лет с показателем износа в 81%. Относительно «новые» фонды, со средним возрастом в 8 лет, сосредоточены на предприятиях в сфере добычи полезных ископаемых.

Коэффициент обновления имущества в целом по крупным и средним организациям региона оценен в 5-8%. В 2024 году было введено в эксплуатацию новых основных фондов на общую сумму в 90,7 млрд руб. Из них 56% составили машины и оборудование, 19% – сооружения.