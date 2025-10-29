На Ярославской детской железной дороге стартовал курс по экологической безопасности

На Ярославской детской железной дороге (ЯДЖД) стартовал профориентационный курс по основам экологической безопасности, охраны окружающей среды и экологической культуры. Ребята познакомятся с актуальными для железных дорог вопросами в сфере экологии, методами экологического контроля и снижения техногенного влияния на окружающую среду, реализацией программ по формированию экологического сознания. Будут организованы экскурсии на различные предприятия Ярославля для ознакомления с работой, проводимой в сфере охраны окружающей среды.

Фото: Пресс-служба СЖД

К обучению приступила первая группа из 20 воспитанников ДЖД. Занятия в течение восьми недель организованы на базе Научно-производственного центра по охране окружающей среды — филиала ОАО «РЖД», расположенного в Ярославле. Курс разработан специалистами этого Центра. По его окончании слушатели примут участие в викторине на тему экологии, получат сертификат о завершении обучения и багаж новых знаний, который поможет определиться с направлением профессиональной подготовки в железнодорожных образовательных учреждениях в дальнейшем.

ЯДЖД — профориентационный железнодорожный центр для школьников 5-11 классов. Во время обучения дети получают теоретические знания и практические навыки и компетенции по различным железнодорожным профилям (организации движения, перевозок грузов и пассажиров, путевое хозяйство, обслуживание подвижного состава и локомотивов и др.). С 1 октября на ЯДЖД начались теоретические занятия. К ним приступили 725 детей, в том числе 150 первокурсников.

