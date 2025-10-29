Жители Челябинской области стали чаще использовать безналичные платежи

Опрос ВТБ показал, что россияне все чаще используют безналичные платежи, особенно на Урале и в Санкт-Петербурге. Каждый второй участник опроса признался, что за последний год стал реже пользоваться наличными. Выбор способа оплаты зависит от суммы трат и возраста, сообщили в пресс-службе банка.

Для покупок до 3 тыс. рублей респонденты в возрасте 26-34 лет предпочитают Систему быстрых платежей (СБП), а клиенты 35-44 лет чаще выбирают pay-сервисы. При оплате до 100 тыс. руб. активнее всего использует СБП молодежь 18-25 лет и россияне 26-34 лет. Каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет использует биометрию для совершения покупок.

Основными причинами перехода к безналичным платежам являются удобство и скорость, на которые указали 57% респондентов. 40% ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, такие как кешбэк и скидки. Каждый четвертый выделил возможность оплаты в большем числе мест, а 23% видят преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты.