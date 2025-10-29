«Ирендыкская земля» займет 8% площади Баймакского района

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) планирует утвердить границы достопримечательного места «Ирендыкская земля» в Баймакском районе. Проект приказа начальника управления Салавата Кулбахтина опубликован для антикоррупционной экспертизы и общественных обсуждений.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Ирендыкская земля» в мае 2023 года была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия как достопримечательное место, существовавшее с эпохи камня до начала прошлого века. В сентябре этого года Салават Кулбахтин сообщил о том, что Башкультнаследие разрабатывает парк башкирских лошадей в составе историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык», расположенного на территории «Ирендыкской земли».

По проекту приказа, площадь достопримечательного места составит около 455,3 кв. км (примерно 8,1% территории Баймакского района). «Ирендыкская земля» будет включать в себя населенные пункты Баишево, Карышкино, Абдрахманово, Татлыбаево, Мунасипово на территории Ишмухаметовского, Татлыбаевского, Семеновского, Ишмурзинского и Зилаирского сельсоветов.

Также в «Ирендыкскую землю» войдут горы и возвышенности Сусак, Юмаштау, Калабаштау, Умитай и другие (всего около 20 наименований).

Общественные обсуждения и экспертиза по проекту границ продлятся до 7 ноября.

