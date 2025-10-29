Контрактники из Частых получат муниципальные выплаты

Уходящим на Специальную военную операцию (СВО) контрактниками из Частых предоставят выплату от муниципалитета в размере 50 тыс. руб. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.

Получить выплату смогут граждане РФ и иностранных государств, заключившие контракт о прохождении военной службы для участия в СВО по направлению военного комиссариата Большесосновского и Частинского районов. Средства выделят из резервного фонда местной администрации.

Напомним, сейчас размер единовременной выплаты уходящим на СВО от Пермского края составляет 1,5 млн руб., еще 400 тыс. руб. доплачивает федеральный бюджет.