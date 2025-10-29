ФСБ: житель Ставрополья по заданию спецслужб Украины готовил теракт на транспорте

ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Сотрудники спецслужбы задержали жителя Георгиевска. По версии следствия, мужчина действовал «в интересах спецслужб Украины».

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что гражданин по своей инициативе начал переписываться в Telegram «с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника». По заданию предполагаемого куратора мужчина снимал фото и видео объекта транспортной инфраструктуры для «совершения его подрыва». Подозреваемый купил в магазине компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник, следует из пресс-релиза. По пути к предполагаемому тайнику мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205), подозреваемый арестован. Также «проводятся мероприятия по документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков» госизмены.