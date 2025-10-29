Директору Самарского речпорта внесено представление из-за посадки баржи с песком на мель

Куйбышевская транспортная прокуратура внесла представление директору ПАО «Самарский речной порт» из-за посадки грузового судна на мель вблизи поселка Зольное. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в соцсетях размещено сообщение о нарушении безопасности плавания вблизи поселка Зольное Самарской области. В июле экипаж теплохода «Волгарь-3» в акватории реки Волги нарушил правила судовождения и допустил посадку на мель буксируемой баржи, груженной речным песком.

Капитан судна не информировал контролирующие органы о происшествии. Экипаж самостоятельно снял судно с мели, после чего был продолжен путь по маршруту следования.

По требованию прокурора с экипажем судна проведена работа по исключению таких нарушений, допустившие их лица привлечены к ответственности.

Руфия Кутляева