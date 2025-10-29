обновлено 11:48
«Рифей ТВ» вошел в пятерку лучших городских телеканалов России
Пермский телеканал «Рифей ТВ» вошел в пятерку лучших городских телеканалов России по охвату новостями. Исследование проводила независимая исследовательская компания «MediaHills», изучившая аудитории телеканалов наиболее крупных муниципалитетов России за три квартала 2025 года.
Телеканал «Рифей-ТВ» занял пятое место в топ-10 по охвату новостями: 31% населения города Перми смотрит новости на «Рифее». «Городские новости, обзоры событий России и мира — главная часть нашего эфира,— прокомментировала гендиректор телекомпании Анна Климова.— Утренняя программа “Новый день” готовит пермяков к предстоящему дню, а программа “Вечер на Рифее” подводит его итоги. Поэтому наш зритель всегда в курсе всех главных новостей».