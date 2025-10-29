В пяти школах Удмуртии запустили обучение конструированию БПЛА

В пяти школах Удмуртии с 1 сентября запустили программу «Школа БАС-компетенций» для учащихся восьмых классов по конструированию и программированию беспилотников. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, это совместный проект Удмуртского госуниверситета и ГК «Беспилотные системы».

Пилотными площадками реализации программы стали ижевские школы № 25, №41, №45, №88 и сарапульский лицей №18. Всего на образовательные курсы записалось 50 восьмиклассников. По окончанию обучения они получат получат свидетельство установленного образца «Оператор беспилотных авиационных систем».