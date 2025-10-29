В Ильинском округе ввели туристический налог

Депутаты думы Ильинского округа проголосовали за введение на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Взимать туристический налог будут с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Размер налога в 2026 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2027 году он вырастет до 2%, в 2028 году — до 3%, в 2029 году составит 4%, а с 2030 года станет 5%.

По расчетам администрации округа, в ближайшие три года новый налог принесет в местный бюджет более 300 тыс. руб.