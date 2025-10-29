Глава СКР хочет знать, почему Саратовцы живут в аварийном доме на Динамовском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав жильцов аварийного дома в Саратове. Речь идет о доме номер 8 по 6-му Динамовскому проезду, который был признан аварийным в 2023 году.

Жильцы этого дома записали видеообращение к господину Бастрыкину, в котором рассказали о полной непригодности здания для проживания и затяжном процессе переселения. Ранее их обращения в компетентные органы не приносили результатов.

Саратовские следователи уже возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину регулярно докладывать о ходе расследования.

