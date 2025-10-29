В бюджет Сочи вернули похищенные строителями 890 млн рублей

Прокуратура Сочи добилась взыскания с подрядчика средств, похищенных при строительстве систем водоснабжения по госпрограмме «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края». В бюджет города вернули 890 млн рублей, сообщили в ведомстве.

В 2024 году администрация Сочи заключила с подрядной организацией пять контрактов на строительство систем водоснабжения и водоотведения общей стоимостью свыше 3,6 млрд руб. В ходе проверки исполнения бюджетного законодательства прокуратура выяснила, что подрядчик получил авансом 890 млн руб. и под видом закупки строительных материалов перевел средства на счета организаций и индивидуальных предпринимателей. Однако получатели денег не имели отношения к производству и реализации стройматериалов, бюджетные средства были обналичены и похищены.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении девяти лиц. Имена фигурантов и названия компаний в прокуратуре не называют. Расследование дела продолжается.

Анна Перова, Краснодар