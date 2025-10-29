Муфтий Кузяхметов осудил нападение в Саратове на женщину в платке

Муфтий Саратовской области Расим Кузяхметов осудил нападение на женщину в мусульманском платке, произошедшее 25 октября 2025 года на перекрестке улицы Вольской и проспекта Столыпина. Инцидент вызвал широкий резонанс и обсуждение в обществе.

По данным правоохранительных органов, 35-летняя жительница города вступила в спор с подростком, который критиковал ее за ношение платка. В ходе конфликта подросток ранил женщину ножом. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние стабильно.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Задержанный направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Господин Кузяхметов призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Он подчеркнул, что взаимное уважение между представителями разных религий важно для предотвращения подобных инцидентов. Муфтий отметил, что справедливость должна достигаться через правовое поле, а не эмоциональные реакции.

Никита Маркелов