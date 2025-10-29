Пермская поликлиника потратит 2,2 млн рублей на аренду автомобиля бизнес-класса

Городская клиническая поликлиника Перми объявила аукцион на услуги по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом бизнес-класса с водителем. Стоимость услуг, которые должны будут оказываться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года, составляет 2,2 млн руб. Об этом сообщает телекомпания «Рифей».

Как указано в технической документации, перевозку пассажиров требуется осуществлять на седане с кондиционером или климат-контролем. В требованиях к водителям указано, что они должны иметь опрятный внешний вид и свободно ориентироваться в городе и крае.

Городская клиническая поликлиника Перми обслуживает жителей Ленинского и Свердловского районов Перми и имеет четыре филиала.