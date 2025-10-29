«Такая мера стимулирует производство готовой продукции внутри страны»

Правительство РФ приняло решение продлить действие экспортных пошлин на семена подсолнечника и продукты их переработки до 31 августа 2028 года. Решение объясняется необходимостью обеспечения стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузки в стране имеющихся мощностей по переработке сельхозпродукции, уверен советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш:



«Пошлина в размере 50% (но не менее 32 тыс. рублей за т) была введена 1 июля 2021 года. Она действовала по 31 августа 2022 года, затем регулярно продлевалась на год. В 2024 году была продлена сразу на два года — до 31 августа 2026 года. Новое решение правительства России объясняется необходимостью обеспечения стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельхозпродукции.

Недавно Минсельхоз РФ опубликовал новые ставки экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот. Документ вступил в силу. Ставка вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло составила 5,7 тыс. руб./т, на подсолнечный шрот — 1,1 тыс. руб./т. Новые тарифы будут действовать до введения следующих ставок.

Надо понимать, что в первой половине 2025 года Россия сократила вывоз подсолнечного масла на 38% — до 1,7 млн т против рекордных 5,3 млн т годом ранее. Отгрузки в страны дальнего зарубежья упали на 45%, тогда как поставки в государства СНГ выросли на 31%. Например, Беларусь увеличила закупки в 2,6 раза, Казахстан — на 27%.

Но в разрезе регионов ситуация иная. Так, за девять месяцев 2025 года Ростовская область экспортировала в Беларусь, Турцию и Армению 803 т продовольственного подсолнечника — в 12,3 раза меньше, чем за три квартала 2024 года (более 9,8 тыс. т). Ключевая задача — сохранение доли на рынках Индии, Турции и Китая. Факторами риска выступают засуха в регионах и растущая конкуренция со стороны Казахстана, где запасы семян сейчас составляют 581 тыс. т, что на треть выше прошлогодних.

Ситуация с подсолнечным шротом также не однозначная. По информации пресс-службы донского управления Россельхознадзора, с 6 по 10 октября 2025 года из морских пунктов пропуска Ростовской области было экспортировано в Турцию 3 тыс. т шрота. Для сравнения, с 23 по 27 июня в Турецкую Республику донские экспортеры отправили 3,1 тыс. т. Для сравнения, за январь-сентябрь 2025 года совокупный вывоз из страны этого продукта первичной переработки семечки превысил 1,8 млн т. Это на 13% меньше, чем годом ранее.

Падение производства связано с неблагоприятными погодными условиями. Так, в июле и августе 2025 года в Ростовской области температура поднималась выше 40. Это негативно сказалось на всходах. Уровень осадков был на 60-70% ниже нормы. Плохое состояние почв из-за нехватки органических удобрений усугубило влияние жары.

В итоге, донские аграрии сократили посевные площади под подсолнечник, перераспределив их под более устойчивые культуры. На ситуацию также повлияли рост цен на семена, удобрения и топливо.

Кроме того, в 2024 году была использована значительная часть переходящих остатков и урожая-2023. Однако на конец июля 2025 года запасы подсолнечника в хозяйствах Дона снизились на 12%. В этом году в Ростовской области средняя урожайность масличных упала более чем вдвое, валовой сбор составил 67 тыс. т. Средняя урожайность находилась на уровне 6,9 ц/га против 14,8 ц/га в 2024 году. Многие фермеры отмечают, что в 2025-м, даже при повышенных затратах на агротехнику и полив, не удалось достичь урожайности прошлых лет.

Выходом может стать переориентация отрасли на глубокую переработку подсолнечника, так как это позволяет повышать рентабельность за счет добавленной стоимости, снижать зависимость от колебаний мировых цен на сырье, стимулировать развитие местной логистики и занятости. Такая продукция является высокомаржинальной, наценка на которую значительно превышает ее себестоимость. Это позволяет получать высокую прибыль при продаже. И такая продукция не облагается экспортными пошлинами.

Собственно, и пошлины введены для того, чтобы стимулировать производство готовой продукции внутри страны, а не отправлять за рубеж дефицитное сырье».