Купить жилье нельзя ждать. Решать вам, где поставить запятую

Несколько месяцев – и все изменится: цены вырастут, а лучшие планировки разберут. Прогнозы аналитиков, основанные на последних данных, однозначны: готовьтесь к росту цен в 2026 году1. Это делает текущий момент самым выгодным для совершения сделки. Покупайте сейчас, пока не поздно!

У будущих новоселов жилого комплекса «Притяжение»2 от PAN City Group3 есть уникальный шанс: успеть купить одну из последних «топовых» квартир до повышения цен.

Почему купить квартиру стоит именно сейчас?

1. «Топовые» планировки постепенно выбывают из наличия. Прямо сейчас у вас еще есть шанс «ухватить» свой идеальный вариант планировки и выбрать нужный этаж.

2. Цены вот-вот «взлетят». Сейчас вы покупаете по «строительной» цене, которая всегда ниже, чем стоимость готового жилья. Через несколько месяцев дом сдадут, и цены на эти же квартиры станут выше. Покупая сейчас, вы фиксируете выгодную цену.

3. Ипотека дешевеет – ваша выгода растет. Снижение ставок по кредитам делает покупку еще доступнее. Уже сейчас спрос быстро растет, а значит, скоро цены ответят тем же.

Прямо сейчас у вас есть уникальное преимущество: зафиксировать цену и комфортный ипотечный платеж от 17 777 руб. в месяц4 на квартиру почти в готовом доме с качественной отделкой.

Дом «Притяжение» от PAN City Group предлагает будущим новоселам «топовые» квартиры – хиты продаж. Предложение ограничено: в каждом типе предложенных планировок – от уютных студий до просторных «семейных» – осталось всего по четыре свободных варианта. Найдите идеальный вариант для себя, пока выбор еще есть!

Старт для жизни по своим правилам: квартиры-студии

Площади: 25 кв. м, 30,6 кв. м и 32,1 кв. м.

Идеальный выбор для тех, кто делает первые шаги к независимости. Такая квартира станет отличным решением для одного человека, студента или молодой пары. Это возможность обрести собственное пространство без переплат, выгодно вложить средства в первую недвижимость или создать уютное гнездышко.

Простор для повседневной жизни: однокомнатные квартиры

Площади: 36,2 кв. м и 42,5 кв. м.

Эти квартиры предназначены для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Отдельная кухня-гостиная позволяет легко принимать гостей, организовывать зоны для работы и отдыха. Такой формат подойдет молодой семье, которая планирует будущее, или специалисту, которому нужен полноценный домашний офис.

Уютное пространство для семьи: трехкомнатные квартиры

Площадь: 65,1 кв. м.

Просторная трехкомнатная квартира создана для семей с детьми, где каждому важно личное пространство. Здесь легко разместятся необходимые зоны для хранения вещей, пространства для игр и отдыха, а также уютное место для совместных вечеров в большой гостиной. Это инвестиция в долгосрочный семейный комфорт и уют.

Дом «Притяжение» – больше, чем просто дом

Название проекта было выбрано не случайно. Мы заложили в него глубокий смысл: создать место силы, где можно быть собой, чувствовать безопасность и безусловную поддержку близких.

Эту философию отражает и лаконичный логотип. В нем заключена идея притяжения центрального элемента, символизирующего дом, семью и личное пространство комфорта. В доме «Притяжение» все создано для счастливой жизни: уютное лобби с мягкой зоной отдыха и детской игровой, тенистый парк для прогулок и развлечений, просторная парковка на 144 машино-места, а наличие отделки «под ключ» будет способствовать желанному новоселью.

Дом построен уже на 78% на октябрь 2025 года, спешите купить квартиру! Приглашаем вас на персональную экскурсию в «Притяжение»!

Вы можете узнать подробности о Доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 – и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж.

1 В «Сбере» дали прогноз по росту цен нановостройки в 2026 году. Источник: https://realty.rbc.ru/amp/news/68f239249a7947bb27d9c04d 2 ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/,а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 3 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 4 Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ ПРОЕКТ». При покупке квартиры №221 площадью 25,0 кв. м стоимостью 3 721 400 руб. первоначальный взнос – в размере 20,01%, ежемесячный взнос на счет эскроу составит 17 777 руб. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – до 6 млн руб. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок, не достигший возраста семи лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (приобретение объекта недвижимости возможно в 35 регионах РФ с недостаточным уровнем строительства многоквартирных домов, либо в городах с населением до 50 тыс. человек по данным Росстата, кроме городов Московской и Ленинградской областей). Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 10.07.2024 по 31.12.2030 года включительно. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА на сайте ПАО Сбербанк https://domclick.ru/ipoteka/programs/gosChildren?from=landing. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

