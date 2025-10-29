В Приангарье ввели режим ЧС из-за ухудшения погоды

На территории Иркутской области вводится режим ЧС в связи с ухудшением погодных условий. Соответствующий приказ подписал глава региона Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным Иркутского УГМС, 29 октября в области порывы ветра будут достигать 15 м/с, ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололед. Температура воздуха днем местами опустится до -6 градусов.

До 31 октября в Иркутской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра ночью — до 15 м/с, днем — до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до -3 градусов, днем возможно потепление до +2 градусов, местами -3…-8 градусов.

Александра Стрелкова