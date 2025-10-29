В Благовещенске выделили землю под производство лопаток газотурбинных двигателей

ООО «Технопарк Авиационных Технологий-Спецтехнологии» получит в аренду без торгов земельный участок площадью 7,57 га на Социалистической улице в Благовещенске для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства производственного комплекса по изготовлению расширенной номенклатуры сложнопрофильных деталей для газотурбинных двигателей. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале республики.

Завод построят на земельном участке категории «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «производственная деятельность». Администрации Благовещенска рекомендуется заключить договор аренды с компанией.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Технопарк авиационных технологий — Спецтехнологии» намерен инвестировать в проект около 450 млн руб. Предприятие включено в реестр резидентов ТОР «Благовещенск».

Инвестор планирует завершить основную фазу строительства до конца 2026 года и выйти на проектную мощность до 2029 года. При реализации проекта планируется создать 50 новых рабочих мест.

ООО «Технопарк авиационных технологий — Спецтехнологии», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Благовещенске в августе 2015 года. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Владельцами являются Регина Бакирова и уфимская НПА «Технопарк авиационных технологий». Выручка в 2024 году равнялась 2,9 млн руб., убыток — 921 тыс. руб.

