В Прикамье незначительно увеличился оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе – сентябре 2025 года составил 660,6 млрд руб., что составляет 101,3% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот предприятий общественного питания сложился в сумме 38,7 млрд руб. Это в сопоставимых ценах на 0,5% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 октября 2025 года составил 51,8 млрд руб., что соответствует 40 дням торговли.