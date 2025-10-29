«Трактор» вновь потерпел поражение в матче с «Автомобилистом»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Матч прошел 28 октября на арене «Трактор». В составе челябинской команды единственный гол забил Михаил Григоренко. Из «Автомобилиста» отличились Роман Горбунов и Анатолий Голышев.

«Трактор» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ опустился с пятого на шестое место. На счету команды 12 поражений и 9 побед. Следующий матч «Трактор» сыграет дома с казахстанским «Барысом» 31 октября.