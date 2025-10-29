Директору аэропорта Абакана назначили условный срок за взятки

Абаканский горсуд вынес приговор в отношении экс-директора АО «Аэропорт Абакан». Его признали виновными в получении взяток (ч. 2, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подсудимому назначили семь лет и три месяца условно с испытательным сроком четыре года. Также его обязали выплатить штраф в размере 2,6 млн руб.

Согласно версии правоохранителей, в октябре 2024 года фигурант дела получил 60 тыс. руб. от жителя Абакана за помощь в заключении договоров подряда на выполнение ремонтных работ. Кроме того, в феврале 2025-го директор аэропорта получил через посредника еще 200 тыс. руб. за содействие в заключении договора аренды для установки павильонов на привокзальной площади.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Республике Хакасия.

Александра Стрелкова