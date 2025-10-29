Лукашенко одобрил поправки в соглашение с РФ о свободе передвижения и проживания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект поправок в соглашение с РФ о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения и выбор места жительства. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение ... от 24 января 2006 года в качестве основы для проведения переговоров», — указано в документе.

Министерству внутренних дел Белоруссии поручено вести переговоры по проекту протокола. МВД уполномочено вносить несущественные изменения и подписать документ при достижении согласия.