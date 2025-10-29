Обеспечение водой Благовещенска обойдется в 3,6 млрд рублей

Строительство магистрального водовода в Благовещенск и близлежащие населенные пункты обойдется в 3,6 млрд руб., сообщила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова. На сегодня, по ее словам, подтверждено финансирование первой очереди проекта на 900 млн руб.

На строительство 32 км трубопровода и резервуара чистой воды уйдет четыре года, рассказала госпожа Карабанова.

Два года назад жители населенных пунктов Ильино-Поляна, Турушла, Шариповка, Верхний Изяк, Нижний Изяк и микрорайона Северный Благовещенска оставались без воды из-за ремонта Изякского магистрального водовода.

Идэль Гумеров