В Уфе экс-адвокат и его знакомый обвиняются в передаче взятки

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего адвоката и его знакомого, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте этого года адвокат, чей доверитель подозревается в незаконном сбыте наркотиков, попросил своего знакомого выступить посредником в передаче взятки сотрудникам полиции.

Взятку в размере 3,5 млн руб. предполагалось передать за меру пресечения, не связанную с лишением свободы, переквалификацию действий обвиняемого и последующее прекращение уголовного дела.

При получении денег фигурантов уголовного дела задержали сотрудники УФСБ по Башкирии.

Обвиняемые полностью признали вину.

Майя Иванова