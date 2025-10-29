«Мегаполис» получил разрешение на возведение ЖК на месте IV очереди «Арсенала»

Застройщик «Мегаполис» получил разрешение на возведение жилья на месте IV очереди комплекса «Арсенал» в Перми, следует из сведений в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Комплекс «Мегаполиса» в квартале №272, ограниченном улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Карла Модераха, Василия Татищева и Героев Хасана, будет носить наименование «Живые кварталы “Моменты”». На сайте девелопера уже обозначен старт продаж нового объекта по ул. Карла Модераха, 7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Застройщиком ЖК «Моменты» обозначена структура «Мегаполиса» ООО СЗ «Стройтехмонтаж». Проектная документация, размещенная в ЕИСЖС, получена на многоквартирный жилой дом №2 с помещениями общественного назначения и автостоянкой. Дом будет переменной высотности: от двух до 25 этажей. Объект, включающий несколько секций, рассчитан на 546 квартир и будет иметь жилую площадь 27,3 тыс. кв. м. Он разместится на одном из участков квартала площадью 1,26 га. На сайте «Мегаполиса» пока перечисляется пять секций ЖК «Моменты» на ул. К. Модераха, 7.

Территорию квартала №272 в Перми «Мегаполис» приобрел у холдинга «Сатурн-Р» в 2021 году, многопрофильная компания Александра Репина не смогла ее застроить. «Мегаполис» презентовал концепцию освоения бывшей IV очереди ЖК «Арсенал» на региональном градсовете в 2022 году. Для возведения жилого комплекса компания согласовала с краевыми властями повышение высотности застройки с шести до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей. В целом девелопер рассчитывает возвести в этой локации примерно 149 тыс. кв. м жилья. В составе комплекса запроектировано также около 1150 машино-мест. Кроме того, девелопер возведет там встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, улицы, три остановки общественного транспорта. Комплекс будет строиться поочередно.