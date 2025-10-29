Администрация Перми откажется от заключения мирового соглашения с арендатором парка Горького

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня в судебном споре вокруг построек на территории Центрального парка развлечений имени Горького (ЦПР) мэрия города откажется от заключения мирового соглашения с арендатором площадки — одноименным ООО «ЦПР».

Как пояснил «Ъ-Прикамье» собеседник, знакомый с позицией муниципалитета, причина — в предложенных условиях. По его информации, арендатор включил в мировое соглашение требование о заключении концессионного соглашения на создание в парке единого комплекса недвижимости.

В этот комплекс недвижимости должны войти все имеющиеся в парке постройки, в том числе объект культурного наследия — ротонда, и переданы в управление действующему арендатору парка на 49 лет. В качестве оплаты за заключение концессионного соглашения администрация должна будет передать концессионеру комплекс недвижимости обратно, в том числе земельный участок. Данные условия мэрию не устраивают, поскольку, по сути, соглашение продлевает договор аренды на длительный срок при не обозначенных арендатором перспективах по развитию самого парка. Кроме того, договор концессии заключается на конкурсной основе, и ее заключение напрямую с участником в рамках судебного спора приведет к нарушению законодательства.

Источник, близкий к ООО «ЦПР», сообщил, что еще в начале судебного спора общество заявило о намерении передать спорные объекты в собственность города. При этом он подтвердил, что ООО предложило городу рассмотреть развитие парка с помощью концессионного соглашения. По его словам, общество управляет парком, разрабатывает планы по его развитию и модернизации, привлекает кредиты. Общий объем инвестиций в развитие парка, которые намерено вложить ООО, по данным источника, составляет свыше 500 млн руб., и концессионный механизм мог бы стать рабочим механизмом для воплощением планов. Однако, по данным собеседника, арендатор встретил категорическое «нет» от властей, хотя в мировом соглашении предлагалось лишь прописать только намерение города изучить этот вопрос, что является, по мнению собеседника, корректной формулировкой. По его информации, стороны продолжают работу над мировым соглашением.

Напомним, что администрация Свердловского района в судебном порядке требует признать самостроями шесть объектов на территории парка: два летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы» (снесен минувшей осенью). С лета стороны предметно обсуждают заключение мирового соглашения, предполагающее безвозмездную передачу в муниципальную собственность пяти спорных сооружений. Сейчас территория парка находится в аренде у ООО «ЦПР», контроль над которым принадлежит бывшему гендиректору Рашиду Габдуллину, а менее 24% долей — у мэрии Перми. Срок аренды заканчивается через несколько лет.