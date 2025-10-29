В Новосибирской области «черных» лесорубов приговорили к принудительным работам

Мошковский районный суд Новосибирской области вынес приговор группе «черных» лесорубов, спиливших лес на 19 млн руб. Четверо ее участников получили от трех до 4,5 лет принудительных работ с удержанием 15% жалования в доход государства, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам суда, обвиняемые с 1 марта по 30 сентября 2023 года систематически производили незаконные рубки леса на территории Мошковского лесохозяйственного участка №2. Всего, установило следствие, они спилили 290 берез (226 кубометров) и 215 сосен (350 кубометров), которые в последующем использовались для изготовления пиломатериалов и древесного угля. Материальный ущерб составил более 19 млн руб.

Илья Николаев