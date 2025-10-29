В Притяжении появится современный отель

Отель планируют построить за два года и торжественно открыть его к Дню металлурга–2027. Будущих гостей ожидают комфорт премиум-класса, расширенный набор услуг и развитая инфраструктура.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«С целью повышения туристической привлекательности Магнитогорска и, в частности, городского курорта „Притяжение“, летом 2027 года откроет свои двери 16-этажный отель. Номерной фонд — 185 помещений общей площадью более 5,5 тыс. кв. м. На первом этаже запланирована двухуровневая общественная зона — просторный холл с лобби-баром и вестибюлем, зонами отдыха-ожидания, выходами к лифтам. Здесь же будут ресторан, бассейн, тренажерный зал, спа-зона. На втором этаже — конгресс-залы. С третьего по тринадцатый этажи расположатся стандартные номера, предусмотрены жилые помещения для маломобильных гостей. На четырнадцатом этаже будут номера люкс, а на пятнадцатом этаже — президентский номер и скай-бар для всех, кто захочет отдохнуть, посидеть в компании друзей с захватывающей дух панорамой за окном», —поделился подробностями исполняющий обязанности старшего менеджера группы перспективного развития городского курорта «Притяжение» Василий Федоров.

Возможность наблюдать великолепные пейзажи станет прекрасным бонусом для всех гостей отеля: красивейшие виды, стильные спортивные, игровые площадки, озеро, неподражаемый растительный мир парка. Продумана до мелочей прилегающая территория, предусматривающая парковку.

Значение этого проекта сложно переоценить. Прежде всего, он призван решить одну из самых острых проблем — нехватку качественных и комфортабельных мест для размещения гостей Магнитогорска. К тому же, отель станет логическим продолжением и важнейшим дополнением флагманского проекта города — курорта «Притяжение». Напомним, что в декабре вместе с термальным комплексом откроется еще и отель «Магия тепла». Создав современную гостиничную инфраструктуру, Магнитогорск не только предоставит гостям комфортный отдых на территории городского курорта, но и сможет стимулировать развитие смежных отраслей: общественного питания, торговли, транспортных услуг и малого бизнеса. Таким образом, возведение новой гостиницы — это не просто строительство очередного объекта. Это стратегическая инвестиция в будущее Магнитогорска.

ПАО «ММК»