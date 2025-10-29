Губернатор поручил сделать подсветку еще нескольких зданий в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу сделать художественную подсветку еще нескольких объектов в центре Ярославля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев вместе с сотрудниками правительства оценил состояние благоустройства в центре Ярославля. По результатам обхода он поставил задачу решить вопрос по подсветке церкви Рождества Христова на улице Кедрова, епархиального здания на улице Терешковой, скульптуры Троицы на Стрелке, музея имени Вадима Орлова, входной группы парка Тысячелетия и ряда других объектов.

«Будем расширять сотрудничество по этому вопросу с собственниками зданий и сооружений. Уверен, все заинтересованы в том, чтобы наш город становился еще красивее и привлекательнее»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор сообщил, что накануне подсветка появилась на церкви Димитрия Солунского и на Дворце молодежи. Также губернатор поручил убрать воздушные электролинии с Красной площади и улицы Свободы.

Антон Голицын