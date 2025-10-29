В Минпросвещения не фиксируют массовых обращений о снижении зарплат педагогов

В сентябре Министерство просвещения получило 335 обращений по вопросам заработной платы педагогов. В ведомстве заявили, что массовых жалоб на снижение зарплат не зафиксировали.

Обращения об отсутствии премий или стимулирующих выплат носили индивидуальный характер, заявили в пресс-службе ведомства. Указывается, что поступило только пять запросов из Московской области, Красноярского края и Северо-Кавказского федерального округа. В министерстве подчеркнули, что все обращения были оперативно обработаны.

«Все вопросы, включая повышение оплаты труда педагогов ... регулируются региональными и муниципальными властями», - добавили в Минпросвещения (цитата по ТАСС).