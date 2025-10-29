Опубликована программа Пермского инженерно-промышленного форума

На сайте Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) размещена программа мероприятий. Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо». В 2025 году основными темами станут промкооперация, актуальные меры поддержки предприятий, новые технологии и искусственный интеллект. Участники и гости обсудят темы культуры, образования и кадровой политики, а также здоровья в промышленном городе. Всего в ходе форума пройдут более 50 круглых столов, конференций и сессий, объединенных идеей «Создано в Пермском крае».

На сайте ПИПФ раскрываются подробности основных направлений деловой программы форума. Так, события трека «Промышленная кооперация» будут посвящены развитию производственных цепочек и созданию новых возможностей для сотрудничества промпредприятий. Эти темы обсудят на отраслевых мероприятиях для переработчиков пластмасс, горно-шахтной промышленности, на тематических научно-технических советах, а также на мероприятиях, посвященных реверс-инжинирингу, экологии и развитию производственных систем.

Меры поддержки бизнеса будут обсуждаться представителями институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. Будут презентованы актуальные и эффективные инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Пермском крае. Запланированы мероприятия по темам привлечения инвестиций в приоритетные промышленные проекты, рассмотрение офсетных контрактов как инструментов масштабирования производства.

По теме «Новые технологии и искусственный интеллект» пройдут обсуждения возможностей и границ использования искусственного интеллекта в промышленности.

Кадровая политика станет одним из ключевых треков форума этого года. Будут рассмотрены вопросы привлечения и удержания молодых специалистов, реализации проекта передовых инженерных школ (ПИШ), развития системы профессионалитета в регионе, а также создания инженерных классов и базовых точек роста для подготовки будущих инженеров.

Здоровье в промышленном городе, забота о сотрудниках — приоритет для предприятий Пермского края. Среди событий форума будет уделено внимание темам сохранения здоровья и долголетия работников, организации эффективного производственного процесса и внедрения рациональных режимов труда и отдыха.

Кроме того, в программе форума уже заявлены мероприятия в сфере кредитно-денежной политики Банка России, интеллектуальной автоматизации, роботизации, кадровой политики. Представители государственных фондов проведут цикл мероприятий по мерам поддержки бизнеса и промышленных предприятий. На ПИПФ-2025 пройдет Совет директоров промышленных предприятий, а также открытое заседание Совета промышленных экологов.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится правительством Пермского края и региональным минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья с 2014 года.