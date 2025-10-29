В США сверхзвуковой самолет X-59 от Lockheed Martin совершил первый полет

Американская компания Lockheed Martin совместно с NASA провела первые летные испытания сверхзвукового самолета X-59. Воздушное судно вылетело с завода Skunk Works на базе ВВС США в калифорнийском Палмдейле и приземлилось на базе ВВС Эдвардс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lockheed Martin Aeronautics Фото: Lockheed Martin Aeronautics

В пресс-релизе компании отмечается, что самолет выполнил «все необходимые задания», в том числе подтвердил первоначально заявленные летные характеристики. Дальнейшая испытательная программа, намеченная «на ближайшие месяцы», предусматривает сверхзвуковые полеты. Вице-президент Skunk Works О. Джей Санчес по итогам испытаний заявил, что компания «находится на переднем крае разработки бесшумных сверхзвуковых технологий».

Разрабатываемый NASA и Lockheed Martin X-59 был представлен в январе 2024 года. Модель, предназначенная для коммерческих перевозок, способна разгоняться до 1,4 Маха. Ее особенностью считается технология, позволяющая существенно снижать уровень шума, производимого сверхзвуковыми самолетами.

Влад Никифоров