«Горводоканал» объявил о расширении штата сотрудников по четырем позициям

МУП «Горводоканал» расширяет штат сотрудников. Предприятие объявило набор на позиции слесаря аварийно-восстановительных работ, водителя категорий C, D, E, электрогазосварщика и электромонтера.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Каждая из вакансий предполагает детальное обучение перед выходом на рабочую линию. Подготовкой будущих кадров займутся лучшие сотрудники предприятия. Они проведут не только общий инструктаж, но и поделятся личным опытом работы. Трудоустройство в МУП «Горводоканал» предполагает наличие обязательных социальных гарантий. Например, сотрудники могут получить дополнительное медицинское страхование, материальную помощь при рождении ребенка. Помимо этого, им частично оплачивается санаторно-курортное лечение, для их детей ежегодно приобретаются путевки в детские лагеря, новогодние подарки и подарки первоклассникам.

Важное звено в жизни предприятия — профсоюзная организация, которая обеспечивает защиту социально-трудовых прав и интересов работников. Она была признана лучшей по всем критериям в Новосибирской территориальной общественной организации «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения».

В команде «Горводоканала» трудится уже свыше 3,4 тыс. человек, и ежегодно на предприятии обучаются и повышают свой квалификационный уровень более 1 тыс. специалистов. Для этой цели каждый год проходит конкурс профессионального мастерства, где участники соревнований могут официально подтвердить повышение своей квалификации.

